Joe Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Turner kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joe Turner ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joe Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joe Turner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Turner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Turner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joe Turner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joe Turner 17 Temmuz 1993 tarihinde doğmuştur.  İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joe Turner Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Joe Turner'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joe Turner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joe Turner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2017 yılında Tonbridge

Joe Turner kimdir

Joe Turner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joe Turner şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joe Turner nereli

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