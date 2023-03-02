Joe Tyrie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joe Tyrie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joe Tyrie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joe Tyrie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joe Tyrie 16 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joe Tyrie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joe Tyrie'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joe Tyrie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joe Tyrie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Tonbridge
25 Kasım 2022 yılında Faversham Town
25 Aralık 2022 yılında Tonbridge
Joe Tyrie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joe Tyrie şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.