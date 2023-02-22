Joel Cooper kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Cooper Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Cooper adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Cooper Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Cooper 29 Şubat 1996 tarihinde Ballyclare şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Cooper Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Cooper, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Linfield FC futbol takımında oynamaktadır. Linfield FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joel Cooper'nin Linfield FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joel Cooper Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Cooper isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Cooper Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Cooper futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Glenavon

1 Temmuz 2018 yılında Linfield

24 Temmuz 2020 yılında Oxford United

1 Ocak 2021 yılında Linfield

31 Mayıs 2021 yılında Oxford United

27 Ocak 2022 yılında Port Vale

31 Mayıs 2022 yılında Oxford United

1 Temmuz 2022 yılında Linfield

Joel Cooper Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Cooper şuan Linfield FC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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