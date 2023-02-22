Joel Graterol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Graterol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Graterol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Graterol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Graterol 13 Şubat 1997 tarihinde Valencia şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Venezuela uyrukludur.Gerçek adı da Joel David Graterol Nader şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Graterol Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GoBig Agency yapmaktadır. Joel Graterol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 6 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Joel Graterol'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joel Graterol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Graterol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joel Graterol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Graterol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Zamora FC

1 Ocak 2020 yılında CD América

1 Ocak 2023 yılında Kulüpsüz

6 Şubat 2023 yılında Panetolikos

Joel Graterol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Graterol şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Joel Graterol Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Venezuela takımında 1 numaralı formasıyla 3 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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