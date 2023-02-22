Joel İsyaq kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel İsyaq Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel İsyaq adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel İsyaq Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel İsyaq 18 Mayıs 1996 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel İsyaq Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel İsyaq, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Joel İsyaq'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel İsyaq Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://web.facebook.com/joel.isyaq.9/
Joel İsyaq Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel İsyaq futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
4 Mart 2017 yılında SGFC Eagles
15 Ocak 2018 yılında Sure Sport FC
1 Ocak 2019 yılında World Class Prem
5 Aralık 2021 yılında SGFC Eagles
15 Aralık 2021 yılında Kwara United
Joel İsyaq Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel İsyaq şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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