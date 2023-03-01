Joel Lynch kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Lynch Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Lynch adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Lynch Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Lynch 3 Ekim 1987 tarihinde Eastbourne şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Galler,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Joel John Lynch şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Lynch Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MONDO yapmaktadır. Joel Lynch, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Crawley Town futbol takımında oynamaktadır. Crawley Town takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Joel Lynch'nin Crawley Town ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joel Lynch Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Lynch isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Joel Lynch Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Lynch futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2006 yılında Brighton

23 Eylül 2008 yılında Nottm Forest

11 Temmuz 2012 yılında Huddersfield

1 Temmuz 2016 yılında QPR

26 Ağustos 2019 yılında Sunderland

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2021 yılında Crawley Town

Joel Lynch Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Lynch şuan Crawley Town takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Joel Lynch Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler takımında 13 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.