Joel Pinto kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Pinto Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Pinto adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joel Pinto Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joel Pinto 5 Haziran 1980 tarihinde Pisco şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Joel Ademir Pinto Herrera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joel Pinto Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joel Pinto, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Huancayo futbol takımında oynamaktadır. Sport Huancayo takımına 1 Ocak 2012 tarihinde katılmıştır. Joel Pinto'nin Sport Huancayo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joel Pinto Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joel Pinto isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joel Pinto Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joel Pinto futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında Virgen de Chapi

31 Aralık 1999 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2001 yılında Dep. Coopsol

1 Ocak 2003 yılında Deportivo Wanka

1 Ocak 2004 yılında Sport Boys

1 Ocak 2006 yılında Alianza Lima

1 Ocak 2008 yılında César Vallejo

1 Ocak 2011 yılında Inti Gas

1 Ocak 2012 yılında Sport Huancayo

Joel Pinto Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joel Pinto şuan Sport Huancayo takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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