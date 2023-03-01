Joel Smedley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Smedley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Smedley adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Smedley Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Smedley {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Smedley Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Chippenham Town futbol takımında oynamaktadır. Chippenham Town takımına - tarihinde katılmıştır. Joel Smedley'nin Chippenham Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Smedley Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Smedley Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Smedley şuan Chippenham Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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