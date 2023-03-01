Joel Smedley kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Smedley Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joel Smedley kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joel Smedley ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.