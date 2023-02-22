Joel Theophilus Afelokhai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joel Theophilus Afelokhai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joel Theophilus Afelokhai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joel Theophilus Afelokhai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joel Theophilus Afelokhai 7 Nisan 1988 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joel Theophilus Afelokhai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Edwino Sports yapmaktadır. Joel Theophilus Afelokhai, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rivers United FC futbol takımında oynamaktadır. Rivers United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Joel Theophilus Afelokhai'nin Rivers United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joel Theophilus Afelokhai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joel Theophilus Afelokhai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
24 Aralık 2015 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2020 yılında Rivers United
Joel Theophilus Afelokhai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joel Theophilus Afelokhai şuan Rivers United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
Joel Theophilus Afelokhai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya takımında 23 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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