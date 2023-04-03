Joell Gill Rsquo Ard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joell Gill Rsquo Ard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Joell Gill Rsquo Ard kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joell Gill Rsquo Ard ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.