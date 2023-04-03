Joell Gill Rsquo Ard kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joell Gill Rsquo Ard Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joell Gill Rsquo Ard adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joell Gill Rsquo Ard Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joell Gill Rsquo Ard 21 Mart 2005 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joell Gill Rsquo Ard Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fortitude Player Management yapmaktadır. Joell Gill Rsquo Ard, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joell Gill Rsquo Ard'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Joell Gill Rsquo Ard Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joell Gill Rsquo Ard futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Feyenoord Altya
1 Temmuz 2019 yılında PSV Altyapı
1 Temmuz 2021 yılında PSV U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Joell Gill Rsquo Ard Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joell Gill Rsquo Ard şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Excelsior Maassluis (-2018), Feyenoord (2018-2019), PSV (2019-2022), FC Utrecht (2022-)
Joell Gill Rsquo Ard Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Hollanda U15 takımında 14 numaralı formasıyla 1 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.
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