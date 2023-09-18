JÖH ve PÖH tepelerine binmişti! Öldürülen 3 azılı teröristin birçok kanlı saldırıda parmağı çıktı...

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonda 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya, operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerin 1'inin 'KIRMIZI', 1'inin 'TURUNCU' ve 1'inin de 'GRİ' kategorideki 'Terör Arananlar' listesinde olduğunu açıklamıştı.

BİRÇOK KANLI SALDIRIDA PARMAKLARI VAR

Bakan Yerlikaya'nın teröristlerin müthiş bir operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 'Terör Arananlar' listesinde yer alan 3 azılı örgüt üyesinin geçmişte karıştıkları olayları paylaştı.

'KIRMIZI' kategoride aranan Ahin-Muş kod adlı Hülya Demirer, 'TURUNCU' kategoride aranan Rohat Kulp Amed kod adlı Cihat Ay ve 'GRİ' kategoride aranan Demhat kod adlı Çetin Temel'in birçok hain saldırıda parmağı olduğu ortaya çıktı.

20 ŞEHİDİN OLDUĞU 6 SALDIRININ TALİMATINI VERDİ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 3 teröristin bölücü terör örgütü adına katıldıkları eylemler ortaya çıkarıldı. Buna göre; terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan Hülya Demirer, Diyarbakır'da 2018-2022 yıllarında 20 kişinin şehit olduğu, 18 kişinin yaralandığı terör eylemlerinin talimatını verdi.

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3 ŞEHİT VERİLEN ALÇAK SALDIRININ FAİLLERİNDEN

Turuncu kategoride aranan Cihat Ay, 11 Nisan 2017'de Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak gerçekleştirilen el yapımı patlayıcı düzeneği saldırısına katıldı. Söz konusu terör saldırısında 1 güvenlik görevlisi, 2 sivil memur şehit olurken, 118 sivil vatandaş yaralanmıştı.

Gri kategoride aranan Çetin Temel ise örgütün yurt içi yapılanmasında sözde amed eyaleti kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 3 teröristin hain faaliyetlerinin listelendiği yazılı açıklama şu şekilde;

Ahin-Muş (K) Hülya DEMİRER: İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde “KIRMIZI” kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Karargahı sorumlusu olarak faaliyet gösterdi.

Talimatını verdiği eylemler;

(a) Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında 13 Mart 2018 tarihinde operasyon esnasında meydana gelen EYP’li saldırıda (3) güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, (4) güvenlik görevlisinin yaralanması,

(b) Diyarbakır ili Hani ilçesi mülki sınırları içerisinde 19 Mart 2018 tarihinde meydana gelen yol kesme eyleminde (2) güvenlik görevlisinin şehit edilmesi,

(c) Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında 12 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda (7) sivil vatandaşın şehit edilmesi, (10) sivil vatandaşın yaralanması,

(ç) Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında 08 Nisan 2020 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda (5) sivil vatandaşın şehit edilmesi,

(d) Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında 09 Ocak 2021 tarihinde icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda (1) güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, (3) güvenlik görevlisinin yaralanması,

(e) Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında 22 Haziran 2022 tarihinde icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda (2) güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, (1) güvenlik görevlisinin yaralanması olayları olduğu,

Rohat Kulp Amed (K) Cihat AY: İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde “TURUNCU” kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği,

Katıldığı eylemler:

(a) Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ek binasının altına tünel kazılarak 11 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen EYP’li saldırıda (1) güvenlik görevlisi ile (2) sivil memurun şehit edilmesi, (118) sivil vatandaşın yaralanması olayının faillerindendir.

Demhat (K) Çetin TEMEL: İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar listesinde “GRİ” kategoride arandığı, örgütün yurt içi yapılanmasında sözde Amed Eyaleti Kendal alanında savaşçı olarak faaliyet gösterdiği.

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