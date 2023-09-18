JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi

Türkiye terör örgütü PKK'yı bitirme operasyonlarına devam ediyor. PKK terör örgütünün sözde üç üst düzey yöneticisini JÖH ve PÖH'ün düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi.

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JÖH ve PÖH'den Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! Üç kritik isim etkisi hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde gerçekleştirilen terör operasyonu hakkında açıklama yaptı.

X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya operasyonda 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

Yerlikaya şunları söyledi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

BTÖ’nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;

BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile

Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir."

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