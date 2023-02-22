Johan Brannefalk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Brannefalk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Brannefalk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Brannefalk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Brannefalk 9 Aralık 1997 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Carl Johan Wilhelm Brannefalk şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Brannefalk Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Johan Brannefalk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Johan Brannefalk'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Brannefalk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Brannefalk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Johan Brannefalk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Brannefalk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Malmö U19

10 Ağustos 2016 yılında Trelleborg

30 Kasım 2016 yılında Malmö U19

1 Ocak 2017 yılında Trelleborg

31 Ocak 2019 yılında Ljungskile

14 Ocak 2021 yılında Norrby

1 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

Johan Brannefalk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Brannefalk şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kvarnby IK, Malmö FF (-2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.