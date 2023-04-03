Johan Casillas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Casillas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Casillas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johan Casillas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johan Casillas 13 Ağustos 2004 tarihinde San Pedro Tlaquepaque şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Johan Rubén Casillas Díaz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johan Casillas Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Casillas'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Johan Casillas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johan Casillas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Johan Casillas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johan Casillas şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 155 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.