Johan Martensson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johan Martensson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johan Martensson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Johan Martensson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Johan Martensson 16 Şubat 1989 tarihinde Skövde şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İsveç uyrukludur.Gerçek adı da Johan Daniel Mårtensson şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Johan Martensson Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Taldea Advisory Group yapmaktadır. Johan Martensson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Panetolikos GFS futbol takımında oynamaktadır. Panetolikos GFS takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Johan Martensson'nin Panetolikos GFS ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Johan Martensson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Johan Martensson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Johan Martensson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Johan Martensson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2007 yılında Tibro

30 Kasım 2007 yılında Ulvåkers IF

1 Ocak 2008 yılında Skövde AIK

14 Temmuz 2008 yılında Ulvåkers IF

15 Temmuz 2008 yılında GAIS

16 Temmuz 2008 yılında Skövde AIK

30 Kasım 2008 yılında GAIS

1 Temmuz 2011 yılında Utrecht

17 Temmuz 2014 yılında Helsingborgs IF

1 Ocak 2017 yılında Örebro SK

1 Ocak 2022 yılında Panetolikos

Johan Martensson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Johan Martensson şuan Panetolikos GFS takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Johan Martensson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ulvåkers IF (-2006)

İsveç takımında 19 numaralı formasıyla 15 Ocak 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

İsveç U21 takımında 16 numaralı formasıyla 27 Mart 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

İsveç U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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