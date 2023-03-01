Johl Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johl Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Johl Powell kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Johl Powell ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.