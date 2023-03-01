Johl Powell kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johl Powell Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johl Powell adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johl Powell Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johl Powell 6 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Johl Cameron Powell şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johl Powell Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dulwich Hamlet futbol takımında oynamaktadır. Dulwich Hamlet takımına 18 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Johl Powell'nin Dulwich Hamlet ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Johl Powell Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johl Powell futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
22 Şubat 2022 yılında Maidstone
31 Mayıs 2022 yılında Charlton U21
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
18 Kasım 2022 yılında Dulwich Hamlet
Johl Powell Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johl Powell şuan Dulwich Hamlet takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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