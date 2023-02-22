John Alozie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Alozie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Alozie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Alozie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Alozie 18 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Alozie Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. John Alozie'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Alozie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Alozie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Temmuz 2021 yılında Chrudim Altyapı
31 Aralık 2021 yılında Right2Win SA
8 Eylül 2022 yılında Karlovy Vary
7 Şubat 2023 yılında SILON Taborsko
John Alozie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Alozie şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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