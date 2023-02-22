John Amah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Amah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Amah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Amah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Amah 21 Kasım 2002 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Amah Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Amah, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına - tarihinde katılmıştır. John Amah'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Amah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Amah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Amah şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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