John Bello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Bello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Bello adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Bello Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Bello {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Bello Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. John Bello'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Bello Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Bello futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
- yılında Lobi Stars
1 Ocak 2018 yılında Rivers United
1 Mart 2022 yılında Sunshine Stars
John Bello Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Bello şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.