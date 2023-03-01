John Bostock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Bostock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Bostock kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Bostock ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
John Bostock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Bostock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Bostock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Bostock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Bostock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Bostock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Bostock 15 Ocak 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da John Joseph Bostock şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Bostock Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Bostock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. John Bostock'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Bostock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JohnJBostock

John Bostock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Bostock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

John Bostock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Bostock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

1 Kasım 2009 yılında Brentford

1 Ocak 2010 yılında Tottenham

1 Ağustos 2010 yılında Hull

31 Aralık 2010 yılında Tottenham

1 Ocak 2012 yılında Sheff Wed

1 Şubat 2012 yılında Tottenham

1 Mart 2012 yılında Swindon Town

30 Haziran 2012 yılında Tottenham

30 Ağustos 2012 yılında Swindon Town

31 Aralık 2012 yılında Tottenham

8 Mart 2013 yılında Toronto

24 Mayıs 2013 yılında Tottenham

11 Temmuz 2013 yılında Royal Antwerp

28 Ağustos 2014 yılında OH Leuven

5 Temmuz 2016 yılında Lens

31 Ocak 2018 yılında Bursaspor

5 Temmuz 2018 yılında Toulouse

8 Ağustos 2019 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2020 yılında Toulouse

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2022 yılında Notts County

John Bostock kimdir

John Bostock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Bostock şuan Notts County takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Crystal Palace (1999-2007)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Bostock nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Trabzonspor kongre kararı aldı Ahmet Ağaoğlu aday olmuyor! Asbaşkan Ertuğrul Doğan ise adaylık çalışmalarına başladı.
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Basketbol'un yıldızı LeBron James'ten kötü haber! Los Angeles Lakers'e LeBron şoku!
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Son Haberler
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Sular durulmuyor! Ebru Gündeş Reza Zarrab'a karşı dava açtı!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Bir zamanların Zerda dizisinin çekildiği konak, depremde taş yığınına döndü!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Dünyaca ünlü TİME Dergisi yılın kadınlarını belirledi! İşte 2023 yılın kadını!
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Kuraklık Bodrum'u vurdu su krizi kapıda
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Çok Okunanlar
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
Beklenen gün geldi! EYT ile ilgili karar Resmi Gazete de yayımlandı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları düne göre düşüşle başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Meksika'da göktaşı yanardağın yakınından geçti! Yanardağ da hareketlilik başladı!
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Yorumlananlar
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!
AK Parti'de milletvekili adayı hazırlığı! Üç dönem kuralı rafa kalktı!