John Bostock kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Bostock Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Bostock adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Bostock Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Bostock 15 Ocak 1992 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Trinidad ve Tobago,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da John Joseph Bostock şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Bostock Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Bostock, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Notts County futbol takımında oynamaktadır. Notts County takımına 7 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. John Bostock'nin Notts County ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Bostock Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JohnJBostock

John Bostock Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Bostock isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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John Bostock Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Bostock futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Crystal Palace

1 Temmuz 2008 yılında Tottenham

1 Kasım 2009 yılında Brentford

1 Ocak 2010 yılında Tottenham

1 Ağustos 2010 yılında Hull

31 Aralık 2010 yılında Tottenham

1 Ocak 2012 yılında Sheff Wed

1 Şubat 2012 yılında Tottenham

1 Mart 2012 yılında Swindon Town

30 Haziran 2012 yılında Tottenham

30 Ağustos 2012 yılında Swindon Town

31 Aralık 2012 yılında Tottenham

8 Mart 2013 yılında Toronto

24 Mayıs 2013 yılında Tottenham

11 Temmuz 2013 yılında Royal Antwerp

28 Ağustos 2014 yılında OH Leuven

5 Temmuz 2016 yılında Lens

31 Ocak 2018 yılında Bursaspor

5 Temmuz 2018 yılında Toulouse

8 Ağustos 2019 yılında Nottm Forest

30 Haziran 2020 yılında Toulouse

5 Ekim 2020 yılında Kulüpsüz

25 Ocak 2021 yılında Doncaster Rov.

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

7 Aralık 2022 yılında Notts County

John Bostock Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Bostock şuan Notts County takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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