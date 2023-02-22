John Dangha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Dangha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Dangha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Dangha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Dangha {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Dangha Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. John Dangha'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Dangha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Dangha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
John Dangha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Dangha şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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