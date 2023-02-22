John Haist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Haist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Haist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Haist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Haist 5 Aralık 1995 tarihinde Wantage şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Haist Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Haist, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

University College Dublin futbol takımında oynamaktadır. University College Dublin takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. John Haist'nin University College Dublin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Haist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Haist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Haist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Haist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Wantage

1 Ağustos 2015 yılında Colorado SM

1 Temmuz 2018 yılında Colorado U23

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2021 yılında UCD

John Haist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Haist şuan University College Dublin takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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