John Jacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Jacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Jacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Jacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Jacob {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Jacob Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Jacob, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. John Jacob'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Jacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Jacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
John Jacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Jacob şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
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