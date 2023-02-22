John Kamara kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kamara Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Kamara adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Kamara Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Kamara 5 Aralık 1988 tarihinde Freetown şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sierra Leone uyrukludur.Gerçek adı da John Bankolé Kamara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Kamara Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Kamara, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Egaleo futbol takımında oynamaktadır. AO Egaleo takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Kamara'nin AO Egaleo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

John Kamara Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Kamara isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Kamara Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Kamara futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Tadamon Sour

30 Ağustos 2012 yılında Apollon Smyrnis

23 Ağustos 2014 yılında PAS Lamia

1 Ağustos 2015 yılında Aris Selanik

4 Mart 2016 yılında Riga

1 Ocak 2017 yılında Kaysar

7 Ocak 2019 yılında Keshla

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2022 yılında ACSM Poli Iasi

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında AO Egaleo

John Kamara Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Kamara şuan AO Egaleo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

John Kamara Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sierra Leone takımında 6 numaralı formasıyla 8 Haziran 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 1 gol atmıştır.

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