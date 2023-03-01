John Kymani Gordon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Kymani Gordon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Kymani Gordon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Kymani Gordon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Kymani Gordon 13 Şubat 2003 tarihinde London şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İngiltere,Jamaika uyrukludur.Gerçek adı da John-Kymani Linton Michael Gordon şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Kymani Gordon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini World in Motion yapmaktadır. John Kymani Gordon, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Carlisle United futbol takımında oynamaktadır. Carlisle United takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Kymani Gordon'nin Carlisle United ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
John Kymani Gordon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Kymani Gordon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Palace U18
1 Ocak 2021 yılında Palace U21
13 Ocak 2023 yılında Carlisle United
31 Mayıs 2023 yılında Palace U21
John Kymani Gordon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Kymani Gordon şuan Carlisle United takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.
John Kymani Gordon Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
İngiltere U16 takımında 19 numaralı formasıyla 24 Temmuz 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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