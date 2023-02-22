John Lazarus kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Lazarus Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Lazarus adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Lazarus Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Lazarus 6 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Lazarus Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Lazarus, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. John Lazarus'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Lazarus Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Lazarus futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2018 yılında Kanemi Warriors
1 Temmuz 2019 yılında Lobi Stars
16 Ağustos 2021 yılında Rivers United
1 Kasım 2021 yılında Akwa United
31 Mart 2022 yılında Lobi Stars
John Lazarus Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Lazarus şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.
John Lazarus Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.
Nijerya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 18 maçta 0 gol atmıştır.
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