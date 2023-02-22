John Mahon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mahon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mahon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mahon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mahon 26 Kasım 1999 tarihinde Sligo şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mahon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FFP yapmaktadır. John Mahon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sligo Rovers futbol takımında oynamaktadır. Sligo Rovers takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. John Mahon'nin Sligo Rovers ile sözleşmesi 30 Kasım 2024 tarihinde bitmektedir.

John Mahon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mahon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mahon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mahon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Sligo Rovers

23 Ocak 2022 yılında St. Johnstone

13 Ocak 2023 yılında Sligo Rovers

John Mahon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mahon şuan Sligo Rovers takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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