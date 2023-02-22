John Martin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Martin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Martin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Martin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Martin 5 Ocak 1999 tarihinde Paulstown, Kilkenny şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Martin Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MISM yapmaktadır. John Martin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. John Martin'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

John Martin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Martin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Martin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Martin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Waterford FC

15 Temmuz 2019 yılında Bray Wanderers

30 Kasım 2019 yılında Waterford FC

1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

John Martin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Martin şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

John Martin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U18 takımında 13 numaralı formasıyla 25 Nisan 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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