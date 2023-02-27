John Mary kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mary Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mary adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mary Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mary 9 Mart 1993 tarihinde Nnobi şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.Gerçek adı da John Mary Honi Uzuegbunam şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mary Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FairSport yapmaktadır. John Mary, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Çaykur Rizespor futbol takımında oynamaktadır. Çaykur Rizespor takımına 16 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. John Mary'nin Çaykur Rizespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Mary Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jmarygold12/

John Mary Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mary isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

John Mary Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mary futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Mart 2012 yılında Buriram Utd.

1 Ağustos 2012 yılında BCC

1 Temmuz 2013 yılında Krabi FC

1 Temmuz 2014 yılında Prachuap FC

24 Ocak 2015 yılında Vojvodina

29 Temmuz 2016 yılında Rudar Velenje

15 Ocak 2018 yılında MZ Hakka

2 Temmuz 2019 yılında SZ FC

26 Şubat 2021 yılında Avispa Fukuoka

31 Aralık 2021 yılında SZ FC

30 Ocak 2022 yılında Al-Shabab

11 Temmuz 2022 yılında Avispa Fukuoka

16 Şubat 2023 yılında Ç. Rizespor

John Mary Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mary şuan Çaykur Rizespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

AS Fortuna de Mfou Yaoundé (2000–2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.