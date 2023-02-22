John Mbachu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mbachu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mbachu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Mbachu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Mbachu 27 Nisan 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Ndubuisi Mbachu şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Mbachu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. John Mbachu'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Mbachu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Mbachu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Mbachu şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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