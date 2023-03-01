John Mcatee kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mcatee Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mcatee adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Mcatee Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Mcatee 23 Temmuz 1999 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da John George McAtee şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Mcatee Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 366 Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Grimsby Town futbol takımında oynamaktadır. Grimsby Town takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. John Mcatee'nin Grimsby Town ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.
John Mcatee Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?
http://www.instagram.com/jmcatee45/
John Mcatee Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Mcatee futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Shrewsbury U18
1 Temmuz 2017 yılında Shrewsbury
30 Eylül 2017 yılında Halesowen
30 Aralık 2017 yılında Shrewsbury
12 Şubat 2018 yılında Telford Utd
31 Mayıs 2018 yılında Shrewsbury
3 Ağustos 2018 yılında Ashton United
25 Eylül 2018 yılında Shrewsbury
26 Eylül 2018 yılında Telford Utd
27 Ekim 2018 yılında Shrewsbury
21 Aralık 2018 yılında Curzon Ashton
31 Mayıs 2019 yılında Shrewsbury
8 Temmuz 2019 yılında Scunthorpe Utd.
1 Temmuz 2021 yılında Grimsby Town
2 Ağustos 2022 yılında Luton
3 Ağustos 2022 yılında Grimsby Town
31 Mayıs 2023 yılında Luton
John Mcatee Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Mcatee şuan Grimsby Town takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Burnley FC (-2015), Shrewsbury Town (2015-2017)
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