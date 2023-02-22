John Mcgovern kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mcgovern Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mcgovern adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mcgovern Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mcgovern 17 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Kuzey İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mcgovern Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Newry City AFC futbol takımında oynamaktadır. Newry City AFC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. John Mcgovern'nin Newry City AFC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

John Mcgovern Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mcgovern isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mcgovern Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mcgovern futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Newry City

John Mcgovern Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mcgovern şuan Newry City AFC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

John Mcgovern Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kuzey İrlanda U21 takımında 14 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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