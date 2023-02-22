John Mountney kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Mountney Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Mountney adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Mountney Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Mountney 22 Şubat 1993 tarihinde Mayo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Mountney Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Contact yapmaktadır. John Mountney, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. John Mountney'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

John Mountney Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Mountney isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Mountney Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Mountney futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Mervue United

1 Ocak 2012 yılında Dundalk FC

7 Ocak 2021 yılında St. Pat's

1 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

John Mountney Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Mountney şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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