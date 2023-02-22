John Noble kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Noble Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Noble adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Noble Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Noble 6 Haziran 1993 tarihinde Bori, Rivers State şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Noble Barinyima şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Noble Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. John Noble, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Kasım 2020 tarihinde katılmıştır. John Noble'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Noble Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Noble isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Noble Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Noble futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2020 yılında Enyimba Aba

John Noble Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Noble şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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