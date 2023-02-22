John Osullivan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Osullivan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Osullivan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Osullivan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Osullivan 18 Eylül 1993 tarihinde Dublin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da John Anthony James O'Sullivan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Osullivan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. John Osullivan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bohemian Football Club futbol takımında oynamaktadır. Bohemian Football Club takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John Osullivan'nin Bohemian Football Club ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

John Osullivan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Osullivan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Osullivan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Osullivan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Blackburn Res.

1 Temmuz 2013 yılında Blackburn

9 Ocak 2014 yılında Southport

31 Mayıs 2014 yılında Blackburn

19 Eylül 2014 yılında Accrington St.

20 Aralık 2014 yılında Blackburn

19 Şubat 2015 yılında FC Barnsley

21 Mart 2015 yılında Blackburn

26 Kasım 2015 yılında AFC Rochdale

3 Ocak 2016 yılında Blackburn

15 Ocak 2016 yılında Bury

31 Mayıs 2016 yılında Blackburn

8 Ağustos 2016 yılında Accrington St.

7 Ocak 2017 yılında Blackburn

30 Ocak 2017 yılında Carlisle United

1 Temmuz 2018 yılında Blackpool

31 Ocak 2019 yılında Dundee FC

20 Mayıs 2019 yılında Blackpool

2 Temmuz 2019 yılında FC Morecambe

1 Temmuz 2021 yılında Accrington St.

1 Temmuz 2022 yılında Bohemians

John Osullivan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Osullivan şuan Bohemian Football Club takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

John Osullivan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İrlanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

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