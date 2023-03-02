John Oyenuga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Oyenuga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Oyenuga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Oyenuga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Oyenuga 18 Ekim 1994 tarihinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Oyenuga Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SixTwelve SM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Farnborough FC futbol takımında oynamaktadır. Farnborough FC takımına 1 Ekim 2018 tarihinde katılmıştır. John Oyenuga'nin Farnborough FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
John Oyenuga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Oyenuga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Ağustos 2017 yılında Connah's Quay
3 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz
1 Temmuz 2018 yılında Westfield FC
1 Ekim 2018 yılında Farnborough
10 Ağustos 2022 yılında Eastleigh
5 Aralık 2022 yılında Farnborough
John Oyenuga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Oyenuga şuan Farnborough FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
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