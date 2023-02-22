John Peter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Peter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Peter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Peter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Peter {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Peter Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. John Peter'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Peter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Peter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Peter şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.
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