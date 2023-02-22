John Prince kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Prince Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Prince adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Prince Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Prince 8 Ocak 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Prince Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Prince, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. John Prince'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Prince Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Prince futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Daugavpils
1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz
31 Mart 2022 yılında Wikki Tourists
John Prince Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Prince şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.