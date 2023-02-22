John Ross Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Ross Wilson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Ross Wilson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Ross Wilson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Ross Wilson 13 Aralık 1998 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Ross Wilson Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Ross Wilson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shelbourne FC futbol takımında oynamaktadır. Shelbourne FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. John Ross Wilson'nin Shelbourne FC ile sözleşmesi 30 Kasım 2023 tarihinde bitmektedir.

John Ross Wilson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Ross Wilson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Ross Wilson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Ross Wilson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Bray Academy

1 Temmuz 2016 yılında Bohs U19

1 Ocak 2018 yılında Bohemians

3 Temmuz 2018 yılında Shelbourne

2 Aralık 2019 yılında Bray Wanderers

1 Ocak 2021 yılında Shelbourne

John Ross Wilson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Ross Wilson şuan Shelbourne FC takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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