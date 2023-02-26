John Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Santacruz ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
John Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Santacruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Santacruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Santacruz 17 Ekim 1996 tarihinde Otavalo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Adonis Santacruz Campos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Santacruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. John Santacruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. John Santacruz'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Santacruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Santacruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

John Santacruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Santacruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2013 yılında CD América

29 Temmuz 2014 yılında CD Espoli

31 Aralık 2014 yılında CD América

23 Şubat 2015 yılında Quevedo

12 Temmuz 2015 yılında CD América

14 Temmuz 2015 yılında Club Águilas

30 Aralık 2015 yılında CD América

12 Nisan 2016 yılında Quevedo

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte FC

24 Ocak 2018 yılında Atl. Portoviejo

13 Mart 2018 yılında USFQ

31 Temmuz 2018 yılında Atl. Portoviejo

3 Ağustos 2018 yılında CD Macará B

31 Aralık 2018 yılında Atl. Portoviejo

2 Ocak 2019 yılında CD Macará B

1 Ocak 2020 yılında CD Macará

16 Şubat 2022 yılında Mushuc Runa SC

21 Haziran 2022 yılında Delfín SC

John Santacruz kimdir

John Santacruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Santacruz şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Santacruz nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Karim Kimvuidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Kimvuidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Karim Kimvuidi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Karim Kimvuidi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Bone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Adrian Bone kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrian Bone Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rowan Human kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rowan Human Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rowan Human kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rowan Human Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Walter Chavez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Walter Chavez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Narter isminin anlamı nedir, Narter ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sphiwe Mahlangu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sphiwe Mahlangu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
İqraam Rayners kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İqraam Rayners Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Yarlık isminin anlamı nedir, Yarlık ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi