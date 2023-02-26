John Santacruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Santacruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Santacruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Santacruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Santacruz 17 Ekim 1996 tarihinde Otavalo şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da John Adonis Santacruz Campos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Santacruz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CRD Sport yapmaktadır. John Santacruz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Delfín SC futbol takımında oynamaktadır. Delfín SC takımına 21 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. John Santacruz'nin Delfín SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Santacruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Santacruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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John Santacruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John Santacruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Mart 2013 yılında CD América

29 Temmuz 2014 yılında CD Espoli

31 Aralık 2014 yılında CD América

23 Şubat 2015 yılında Quevedo

12 Temmuz 2015 yılında CD América

14 Temmuz 2015 yılında Club Águilas

30 Aralık 2015 yılında CD América

12 Nisan 2016 yılında Quevedo

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

16 Mayıs 2017 yılında Rocafuerte FC

24 Ocak 2018 yılında Atl. Portoviejo

13 Mart 2018 yılında USFQ

31 Temmuz 2018 yılında Atl. Portoviejo

3 Ağustos 2018 yılında CD Macará B

31 Aralık 2018 yılında Atl. Portoviejo

2 Ocak 2019 yılında CD Macará B

1 Ocak 2020 yılında CD Macará

16 Şubat 2022 yılında Mushuc Runa SC

21 Haziran 2022 yılında Delfín SC

John Santacruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Santacruz şuan Delfín SC takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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