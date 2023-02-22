John Shaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Shaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Shaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
John Shaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
John Shaibu 7 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
John Shaibu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Bayelsa United futbol takımında oynamaktadır. Bayelsa United takımına - tarihinde katılmıştır. John Shaibu'nin Bayelsa United ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
John Shaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
John Shaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
John Shaibu şuan Bayelsa United takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.
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