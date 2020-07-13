John Travolta'nin eşi Kelly Preston kansere yenik düştü

John Travolta'nin eşi Kelly Preston, 2 yıldır savaştığı kansere yenik düştü. Oyuncunun meme kanseriyle mücadelesi 57 yaşında son buldu. Kelly Preston’ın ölümünü 29 yıllık eşi John Travolta sosyal medya hesabından doğruladı.

“Jerry Maguire”, “Mischief”, “Twins” gibi filmlerde boy gösteren Kelly Preston 57 yaşında vefat etti.

"GÜZEL EŞİM..."

İki yıldır meme kanseriyle mücadele eden Kelly Preston için Travolta “Güzel eşim Kelly’nin iki yıl süren bir savaşı kaybettiğini açıklamak bana çok büyük bir kalp acısı veriyor” dedi ve şöyle devam etti: “Etrafındakilerin büyük sevgi ve destekleriyle müthiş cesaretli bir mücadele verdi. Annelerini kaybeden çocuklarımın yanında olacağım bir süre, o yüzden bizden haber alamazsanız kusura bakmayın. Sevgilerimle, JT.”

‘SENİ ÇOK SEVİYORUM ANNE’

Kelly Preston’ın kızı Elsa ise Instagram’da şunları yazdı: “Senin kadar cesur, güçlü, güzel ve sevgi dolu birini tanımadım asla. Seni tanımak ya da seninle aynı ortamda bulunmak şansına erişenlerin de kabul edeceği gibi, hiçbir zaman parlaması bitmeyecek bir ışığın var ve bu ışığınla herkesi hemen mutlu ediyorsun. ne olursa olsun yanımda olduğun için teşekkür ederim. Sevgin için teşekkür ederim. yardımın için ve bu dünyayı daha güzel bir yere dönüştürdüğün için teşekkür ederim. Bu hayatı güzelleştirdin ve güzelleştirmeye de devam edeceksin. Seni çok seviyorum anne.”

Asıl adı Kelly Kamalelehua Smith olan Kelly Preston sinemada ilk önemli rolü olan “Mischief”i 1985 yılında üstlendi. Ardından yine bir romantik komedi olan “Secret Admirer”da rol aldı.

“Twins” (“İkizler”) filminde Arnold Schwarzenegger ve Danny De Vito ile kamera karşısına geçen Kelly Preston, 1996 yılında da “Jerry Maguire” (üstte) adlı filmde Tom Cruise’un nişanlısı rolündeydi.

1987 yılında “The Experts” filminin setinde John Travolta ile tanışan Preston 1991 yılında onunla Paris’te evlenecekti. Preston birçok söyleşisinde 16 yaşındayken “Grease” filminin afişinde Travolta’yı gördüğü an içine onunla evleneceğinin doğduğunu söylemişti.

TRAJİK KAYIP

Kelly Preston’ın hayatındaki en zor dönem 2009’da oğlu Jett’i kaybettiği zamandı. Bahamalar’da tatil yaptıkları sırada 16 yaşındaki otizmli Jett bir nöbet geçirmiş ve John Travolta’nın ilk müdahalesine rağmen kurtarılamamıştı.

Kelly Preston’ın canlandırdığı son rol John Travolta’nın başrolünü üstlendiği “Gotti” filimndeki Victoria Gotti karakteri olmuştu.