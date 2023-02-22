John Uche Akubueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Uche Akubueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Uche Akubueze kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? John Uche Akubueze ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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John Uche Akubueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Uche Akubueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

John Uche Akubueze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John Uche Akubueze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John Uche Akubueze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John Uche Akubueze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John Uche Akubueze 26 Ekim 1991 tarihinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John Uche Akubueze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John Uche Akubueze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. John Uche Akubueze'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John Uche Akubueze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John Uche Akubueze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Enugu Rangers

John Uche Akubueze kimdir

John Uche Akubueze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John Uche Akubueze şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

John Uche Akubueze nereli

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