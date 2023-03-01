John White kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 John White Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak John White adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

John White Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

John White 26 Temmuz 1986 tarihinde Colchester şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da John Alan White şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

John White Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.John White, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Braintree Town futbol takımında oynamaktadır. Braintree Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. John White'nin Braintree Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

John White Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

John White isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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John White Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

John White futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Colchester Utd.

1 Kasım 2007 yılında Stevenage

1 Ocak 2008 yılında Colchester Utd.

1 Ağustos 2009 yılında Southend United

1 Eylül 2009 yılında Colchester Utd.

1 Temmuz 2013 yılında Southend United

11 Mart 2022 yılında Wimborne

28 Nisan 2022 yılında Southend United

1 Temmuz 2022 yılında Braintree

John White Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

John White şuan Braintree Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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