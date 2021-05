Johnny Depp- Amber Heard davasında yeni gelişme: Amber'e hapis şoku!

Olaylı olarak yollarını ayıran yıldız çift Johnny Depp- Amber Heard davasında sular durulmak bilmiyor. Boşanma sürecinde başlayan çekişmeli süreç ikili için bambaşka bir boyuta taşında. Alman Bild gazetesinde yer alan iddiaya göre Heard hakkında hapis cezası düşüldüğü belirtildi.

HEARD'A HAPİS ŞOKU

Alman Bild gazetesinin haberine göre 35 yaşındaki yıldız oyuncu hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın 2016’da Johnny Depp ve Amber Heard arasında yaşandığı iddia edilen kavganın doğruluğunu araştırdığı belirtildi. Davanın bu boyuta taşınmasındaki iddiaya göre yetkililer Heard’ün ikili arasında yaşandığını öne sürdüğü fiziksel kavgaya yönelik herhangi bir bilgi değiştirmede bulunup bulunmadığını inceliyor.

"TACİZ İDDİASINI KANITLAMAK İÇİN OLAYI KURGULADI"

Radar Online’ın haberine göre ise Karayip Korsanları (The Pirates of the Caribbean) serisinin başrol oyuncusu Depp’in uzun süredir avukatlığını yapan Adam Waldman soruşturmayı doğrulayan bir açıklama yaptı ve Heard’ün olayı kurguladığını iddia etti. Waldman, “Amber Heard ve arkadaşı Rocky Pennington, Johnny Depp’e yönelik taciz iddiasını kanıtlamak için 21 Mayıs’ta olay mahallini kurguladı” ifadelerini kullandı.

OLAY ASLINDA HİÇ YAŞANMADI

Kısa süre önce ortaya çıkan polis kamerası görüntülerine işaret eden Waldman, “Olay mahalli kocaman bir yalandı” dedi. Avukata göre yeni deliller, Heard ve Depp’in kısa süren evliliklerini sona erdirdiği iddia edilen kavganın asla gerçekleşmediğini kanıtlıyor.

Mayıs 2016’da yaşandığı iddia edilen olayda Johnny Depp’in, lüks evi kasıp kavurduğu ve Heard’e telefonla vurduğu öne sürülmüştü. O dönem olay yerine ilk giden iki polisin herhangi bir suç kanıtı bulamadığı aktarıldı. Depp, kendisini “eşini döven biri” diye niteleyen haber nedeniyle The Sun gazetesine açtığı davayı kaybetmişti. Londra’da görülen dava Heard açısından da önemli bir zafer anlamına geliyordu. Ancak Depp’in Heard’e açtığı ve ABD’de görülecek 50 milyon dolarlık dava henüz sonuçlanmış değil.