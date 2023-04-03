Johnny Gaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnny Gaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnny Gaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johnny Gaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johnny Gaza 27 Nisan 1989 tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johnny Gaza Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Johnny Gaza, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Johnny Gaza'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Johnny Gaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johnny Gaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Paris SG B
Johnny Gaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johnny Gaza şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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