Johnson & Johnson aşı çalışmalarını durdurduğunu açıkladı!

Koronavirüs salgınına karşı aşı çalışmaları yürüten ABD'de ilaç şirketi Johnson & Johnson'dan kötü haber geldi. Şirket, aşı çalışmalarında deneklerden birinde açıklanamayan bir hastalık görülmesi üzerine geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada, denekte tespit edilen hastalığın uzmanlar tarafından bağımsız bir komisyon ve şirketin hekimleri tarafından incelendiği ve gereken değerlendirmenin yapıldığı belirtildi.

Johnson & Johnson'ın açıklamasında, aşının klinik deneylerine katılanların ilaç mı yoksa kontrol amacıyla verilen plasebo mu aldığının hemen anlaşılmadığına dikkat çekildi. Johnson & Johnson'ın açıklamasında, her klinik araştırmada hastalık veya kaza gibi "istenmeyen sonuçlarla" karşılaşılabileceği vurgulandı.

Johnson & Johnson, koronavirüs aşısı için son ve belirleyici aşamanın çalışmalarına 23 Eylül'de başlamıştı. Üçüncü faz olarak adlandırılan bu aşamada klinik araştırmalara yaklaşık 60 bin gönüllü katılıyor. Bu aşamada, etkin maddesi JNJ-78436735 olan aşı adayının güvenliği ve etkileri inceleniyor. Bu maddenin tek dozunun, Covid-19'a karşı yeterince koruma sağlayabileceği belirtiliyor. Diğer ilaç şirketleri tarafından üretilmesi hedeflenen aşıların koruyucu olabilmesi için iki doz kullanılması gerekiyor.

Johnson & Johnson, ABD ve Belçika'da yürütülen aşı çalışmalarının birinci ve ikinci fazlarında olumlu sonuçlar alındığını belirtiyor. Şirket, 2021 yılının başında alınabilecek acil onay ile aşının ilk dozlarının üretimine başlanmasını hedefliyor.