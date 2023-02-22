Johnson Umah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Johnson Umah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Johnson Umah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Johnson Umah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Johnson Umah 14 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Johnson Umah Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OSE Sports yapmaktadır. Johnson Umah, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Johnson Umah'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Johnson Umah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Johnson Umah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Enyimba Aba
Johnson Umah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Johnson Umah şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Enymba Aba Youth 2017-2018
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