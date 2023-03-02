Jon Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Garcia 4 Haziran 1991 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Jon García Herrero şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Garcia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SPAIN yapmaktadır. Jon Garcia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing Ferrol futbol takımında oynamaktadır. Racing Ferrol takımına 5 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Jon Garcia'nin Racing Ferrol ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jon Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Garcia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jon Garcia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2011 yılında Bilbao Athletic

7 Temmuz 2014 yılında CD Lugo

1 Ocak 2016 yılında Racing

27 Temmuz 2016 yılında Sestao River

16 Temmuz 2017 yılında Ponferradina

28 Ocak 2020 yılında Racing Ferrol

30 Haziran 2020 yılında Ponferradina

5 Eylül 2020 yılında Racing Ferrol

Jon Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Garcia şuan Racing Ferrol takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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