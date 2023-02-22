Jon Toral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Toral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Toral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jon Toral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jon Toral 5 Şubat 1995 tarihinde Reus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jon Miquel Toral Harper şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jon Toral Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Jon Toral, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Toral'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Jon Toral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jon Toral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.
Jon Toral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?
Jon Toral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2011 yılında Arsenal U18
1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21
15 Ağustos 2014 yılında Brentford
31 Mayıs 2015 yılında Arsenal U21
30 Temmuz 2015 yılında Birmingham
31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21
12 Temmuz 2016 yılında Granada
10 Ocak 2017 yılında Arsenal U23
12 Ocak 2017 yılında Glasgow Rangers
31 Mayıs 2017 yılında Arsenal U23
24 Ağustos 2017 yılında Hull
25 Ağustos 2020 yılında Birmingham
16 Temmuz 2021 yılında OFI Girit
Jon Toral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jon Toral şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.
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