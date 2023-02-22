Jon Toral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Toral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Toral kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jon Toral ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jon Toral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Toral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jon Toral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jon Toral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jon Toral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jon Toral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jon Toral 5 Şubat 1995 tarihinde Reus şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Jon Miquel Toral Harper şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jon Toral Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Media Base Sports yapmaktadır. Jon Toral, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

OFI Girit futbol takımında oynamaktadır. OFI Girit takımına 16 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jon Toral'nin OFI Girit ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jon Toral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jon Toral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Jon Toral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jon Toral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Arsenal U18

1 Temmuz 2013 yılında Arsenal U21

15 Ağustos 2014 yılında Brentford

31 Mayıs 2015 yılında Arsenal U21

30 Temmuz 2015 yılında Birmingham

31 Mayıs 2016 yılında Arsenal U21

12 Temmuz 2016 yılında Granada

10 Ocak 2017 yılında Arsenal U23

12 Ocak 2017 yılında Glasgow Rangers

31 Mayıs 2017 yılında Arsenal U23

24 Ağustos 2017 yılında Hull

25 Ağustos 2020 yılında Birmingham

16 Temmuz 2021 yılında OFI Girit

Jon Toral kimdir

Jon Toral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jon Toral şuan OFI Girit takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

UE Barri Santés Creus (-2003)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jon Toral nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Son Haberler
Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ognjen Ozegovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ognjen Ozegovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojtech Lukavsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Lukavsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vojtech Lukavsky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vojtech Lukavsky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Koutsias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Koutsias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Georgios Koutsias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Georgios Koutsias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Vana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lukas Vana kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lukas Vana Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Çok Okunanlar
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Atanur isminin anlamı nedir, Atanur ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Bulent isminin anlamı nedir, Bulent ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Seeing Someone Else Pregnant with Twins in a Dream. What does it mean to dream of seeing someone else pregnant with twins? What does it mean?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Miroslav Krehlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Miroslav Krehlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Hatayspor oyuncusu Christian Atsu'dan acı haber
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
4 kanal hariç tüm haber kanalları Tek Yürek oldu! İşte kampanyaya katılmayan o 4 kanal...
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
İstanbul'da pes dedirten hareket: Depremzedelere gönderilecek kıyafetleri çaldılar
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi
Prof. Dr. Gökhan Özdemir kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Gökhan Özdemir'in biyografisi